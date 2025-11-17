Se vuole salvare l’Ucraina, l'Europa deve uscire dalla sua ambiguità

Aiuti, sanzioni, diplomazia attiva e coinvolgimento globale sono le linee strategiche che l’Europa deve perseguire se vuole preservare la libertà e la sicurezza dei suoi popoli. Occorre reagire alle mistificazioni russe e riaffermare la sovranità dei confini ucraini riconosciuti da trattati e dall’Onu
Chi colpisce i civili non resti impunito. Quanti morti serviranno ancora per fermare le guerre?»: almeno le parole del presidente Mattarella al Bundestag sono tornate a dare un significato morale alle nostre scelte, che invece la politica imperante vorrebbe ricondurre solo agli interessi egoistici della nostra comfort zone. Nel suo intervento per la giornata del lutto nazionale in ricordo delle vittime della seconda guerra mondiale, il capo dello Stato ha difeso le istituzioni multilaterali, il