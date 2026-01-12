Sean Penn e la sigaretta ai Golden Globes, almeno non era un Iqos

true false

Il co-protagonista di One Battle After Another, trionfante film di Paul Thomas Anderson, si è acceso una sigaretta nel mezzo della cerimonia con nonchalance. Esclusa l’ipotesi method acting, potrebbe anche darsi che la ventata di libertarismo machista in stile trumpiano sia arrivata a spazzare via quella parvenza di progressismo che decorava Hollywood

Sono passati solo pochi giorni dall’intervista del New York Times in cui il presidente degli Stati Uniti ha pronunciato quelle che sono, con tutta probabilità, le parole più emblematiche della sua linea politica. «Non ho bisogno del diritto internazionale», ha detto, «mi limita la mia moralità». Riecheggia oltreoceano la voce inconfondibile della Sora Lella: «Annamo bene». Tanto bene che questa dichiarazione di prepotenza totale, così brutalmente onesta, potrebbe aver già attivato un effetto dom