Caro Direttore,

ovviamente anche le posizioni di Liliana Segre possono essere criticate, come quelle di chiunque altro.

Quello che invece non è consentito è deformare, travisare sistematicamente il pensiero di Liliana Segre, arrivare a ribaltarlo nel suo opposto pur di sostenere le proprie tesi. E questo è ciò che fa l’articolo a firma Luca Sapio, dal titolo Esistono genocidi al plurale. Riconoscerli è combatterli, uscito in data 8 agosto su Domani.

Partiamo dal fondo. In polemica con Liliana Segre l’autore scrive che a Gaza «il rischio genocidario appare evidente: solo riconoscendolo possiamo contrastarlo». Nell’intervista del 2 agosto su Repubblica, alla quale Sapio si riferisce, Liliana Segre testualmente ha dichiarato: «Quello di Grossman (NdR: sui «germi di un genocidio» a Gaza) è un ammonimento giusto perché quando si arriva ad affamare una popolazione (…) il rischio di arrivare all’indicibile esiste. Ed è veramente straziante per me vedere Israele sprofondato in un simile abominio».

Come chiunque può vedere, il rischio di genocidio è riconosciuto in termini inequivocabili.

Nel corpo dell’articolo, poi, si afferma che, oltre che dalla preoccupazione riguardo al fatto che l’uso (in realtà “l’abuso”) della categoria “genocidio” possa nascondere sentimenti antisemiti, il rifiuto di Liliana Segre di “sdoganare” quel termine nasca «da una premessa fragile: che uno stato nato per offrire protezione a un popolo perseguitato non possa per definizione riprodurre le logiche dei suoi antichi carnefici».

Questo pensiero non è mai stato espresso da Liliana Segre, non le appartiene e anzi è agli antipodi della visione universalistica che da sempre lei incarna.

Tutto il resto dell’articolo è dedicato fondamentalmente a sostenere che non esista solo la Shoah; che «non esiste ‘il’ genocidio: esistono i genocidi, al plurale» e che l’autorità morale di Liliana Segre, in questo caso, debba essere contestata perché «l’uso del termine ‘genocidio’ non dovrebbe essere riservato esclusivamente a eventi che riproducono in tutto e per tutto il paradigma dell’Olocausto».

Questo rimprovero non solo attribuisce falsamente a Liliana Segre affermazioni che la stessa non ha mai fatto ma pare ignorare nella sua globalità il suo impegno pubblico, la sua pedagogia.

Infatti, fin dal suo primo intervento in Senato, quando volle rievocare lo sterminio dei Rom e Sinti, Liliana Segre si è dedicata costantemente in innumerevoli discorsi e articoli al ricordo di tutti i genocidi: da quello degli Armeni all’Holodomor in Ucraina, dalla Cambogia al massacro dei Tutsi in Ruanda, eccetera. Tutti interventi pubblici facilmente reperibili sia in rete, sia in vari volumi attualmente in commercio.

Non solo. A seguito dell’intervista del 2 agosto, come lei certamente sa, si è scatenato nei confronti di Liliana Segre l’ennesimo linciaggio che, aizzato dai soliti professionisti dell’istigazione all’odio, ha finito per coinvolgere migliaia di persone le quali, senza avere letto una riga dell’intervista pietra dello scandalo e attribuendo a Liliana Segre posizioni totalmente false, la ricoprono di improperi, diffamazioni, dileggio e disprezzo.

Conoscendo l’impegno etico suo e del suo giornale, caro Direttore, sperare che Domani saprà schierarsi a difesa di Liliana Segre e contro il linciaggio in corso.

Cordialmente,

Luciano Belli Paci, figlio di Liliana Segre

