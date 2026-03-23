Le leggi anti Lgbt dilagano. Dopo l’ondata omofoba si potrà andare in Senegal?

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Dal paese hanno già messo le mani avanti: le pressioni straniere sono considerate ingerenze, anzi addirittura mancanza di rispetto verso l’identità senegalese ed africana. D’altra parte i paesi democratici non possono fare finta di niente e avallare l’idea che inasprire la già insopportabile oppressione degli omosessuali sia un’espressione delle tradizioni

Il Senegal è un paese che ha tanti legami con l’Italia, cooperazione, coppie miste, imprese. Ho amici e collaboratori senegalesi, ho visitato il paese con il mio compagno. Potrò ancora farlo? Quanto sta accadendo in Senegal contro gli omosessuali non è la resistenza di vecchi pregiudizi nei confronti di diritti che faticano ad affermarsi ma è una offensiva reazionaria populista e nazionalista di massa che solo in parte si può ascrivere a un fenomeno religioso. Parliamo della legge che raddoppia