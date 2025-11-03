Difendere l’unità della giustizia significa proteggere tutti noi

true false

Questa riforma, che idealmente ci porta all’Italia pre-Costituzione, ha il seguente obiettivo: proteggere chi è socialmente protetto e intimidire i cittadini ordinari, ossia la democrazia. Se già assistiamo a giudizi opinabili e a trattamenti benevoli per amici e parenti dei potenti, domani ciò sarà ordinaria amministrazione. Ai poveracci resteranno i ceppi, più duri di quelli che hanno ora