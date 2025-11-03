Commenti

Difendere l’unità della giustizia significa proteggere tutti noi

Nadia Urbinatipolitologa
03 novembre 2025 • 20:31

Questa riforma, che idealmente ci porta all’Italia pre-Costituzione, ha il seguente obiettivo: proteggere chi è socialmente protetto e intimidire i cittadini ordinari, ossia la democrazia. Se già assistiamo a giudizi opinabili e a trattamenti benevoli per amici e parenti dei potenti, domani ciò sarà ordinaria amministrazione. Ai poveracci resteranno i ceppi, più duri di quelli che hanno ora

A che serve la riforma Nordio? La separazione delle funzioni nella magistratura è prevista dall’attuale ordinamento e, nel corso degli anni, ha trovato sostenitori da entrambe le parti dello schieramento politico. La legge approvata nel 2022, che porta il nome dell’allora ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha introdotto vincoli stringenti al passaggio di funzione da inquirente a giudicante, consentendo un solo passaggio entro i primi nove anni dall’entrata in servizio. È pertanto evidente

Titolare della cattedra di scienze politiche alla Columbia University di New York. Come ricercatrice si occupa del pensiero democratico e liberale contemporaneo e delle teorie della sovranità e della rappresentanza politica. Collabora con i quotidiani L'Unità, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano e con Il Sole 24 Ore; dal 2019 collabora con il Corriere della Sera e con il settimanale Left. Negli Stati Uniti è stata condirettrice della rivista Constellations. Dal 2016 al 2017 è stata presidente di Libertà e Giustizia; è stata vice-presidente sotto la successiva presidenza di Tomaso Montanari.

