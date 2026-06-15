Usa-Iran, siamo solo al primo tempo. Ma Teheran è in vantaggio

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Premesso che non è una partita di calcio benché il calcio e la guerra non siano così sideralmente lontani come si pensa, ma è legittimo usare metafore, dire chi ha vinto e chi ha perso in Medio Oriente è come prendere per buono il risultato di un match alla fine del primo tempo. Il novantesimo arriverà tra 60 giorni, il tempo che Stati Uniti e Iran si sono dati per definire i punti più spinosi e arrivare eventualmente a una pace. Oggi il cosiddetto “memorandum d'intesa” è, per usare un'espressio