Sicurezza energetica, l’Europa perde la sfida con Pechino

L’Ue accumula ritardi, mentre Pechino ha trascorso decenni a costruire un sistema di elettrificazione integrato, assicurandosi l’accesso ai minerali critici, espandendo il proprio dominio nella raffinazione, potenziando le rinnovabili ed elettrificando la propria base industriale
La guerra in Iran ha innescato una drammatica ridistribuzione della ricchezza globale. Le compagnie petrolifere e del gas statunitensi sono pronte a incassare almeno 60 miliardi di dollari di profitti straordinari quest’anno, mentre la Russia potrebbe guadagnare fino a 100 miliardi di dollari in entrate fiscali aggiuntive. Ma quasi tutte le economie, comprese quelle degli esportatori di energia, stanno lottando con una crescita più lenta, l’inflazione in aumento e la prospettiva di tassi di inte