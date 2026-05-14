Sicurezza energetica, l’Europa perde la sfida con Pechino

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La guerra in Iran ha innescato una drammatica ridistribuzione della ricchezza globale. Le compagnie petrolifere e del gas statunitensi sono pronte a incassare almeno 60 miliardi di dollari di profitti straordinari quest’anno, mentre la Russia potrebbe guadagnare fino a 100 miliardi di dollari in entrate fiscali aggiuntive. Ma quasi tutte le economie, comprese quelle degli esportatori di energia, stanno lottando con una crescita più lenta, l’inflazione in aumento e la prospettiva di tassi di inte