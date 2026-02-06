Liberticida e truffaldina, la sicurezza secondo Meloni

Tra comunicazione ed effetti pratici, la norma sul fermo preventivo racchiude il massimo dell’efficacia simbolica col minimo di impatto pratico. Una norma liberticida? Forse non troppo. Una norma truffa, più probabilmente
La sicurezza per Meloni è uno stato della mente più che una condizione pratica. Almeno questo si evince da molte norme dell’appena varato decreto-sicurezza. Consideriamo, per esempio, il fermo preventivo. Dopo l’addomesticamento del Quirinale, a quel che se ne sa sinora, la norma prevede che, in previsione di manifestazioni di piazza, la polizia possa trattenere persone per dodici ore, per motivi che inducano a sospettarne la potenziale pericolosità – motivi come il possesso illegale di armi e a