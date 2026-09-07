La vera sicurezza non può nascere dalle armi, ecco perché serve una difesa civile

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C’è una domanda che chi si occupa di pace e disarmo si sente rivolgere di continuo, quasi un riflesso: «E allora tu cosa proponi? Qual è l’alternativa?». Come se ai pacifisti toccasse il compito impossibile di risolvere in una frase i conflitti del pianeta, mentre a chi imbocca la fallimentare strada delle armi è concesso invocarne la “necessità” teorica e astratta per giustificare scelte che si rivelano poi sempre fallimentari e creatrici di insicurezza. È una trappola retorica, e va smontata.