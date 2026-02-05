La teoria della complicità: i “violenti” a targhe alterne

true false

«A seguito dei violenti scontri e tafferugli avvenuti fra gruppi di ultras di opposte fazioni, e con le forze dell’ordine, a margine del posticipo del campionato di calcio di domenica scorsa, sono giunte nette e risolute dichiarazioni di esponenti del mondo della politica e delle istituzioni. Unanime è stata la condanna dei circa 30mila tifosi presenti allo stadio che non hanno isolato le frange ultras più violente, peraltro, come sottolineato, conosciute e solite ad azioni di questo tipo, giung