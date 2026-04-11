l’editoriale

Salis o Schlein? Senza nervi saldi la sinistra non vince

Marco Damilano
11 aprile 2026 • 20:41Aggiornato, 11 aprile 2026 • 20:41

Primarie sì, no, forse: Silvia Salis farebbe bene a studiarsi i precedenti. La verità è che oggi la partita non è tra chi sta fuori, e pensa di poter conquistare l'intera posta con una campagna di comunicazione, e chi sta dentro, ma tra chi ha dimostrato la solidità di un percorso politico e i nervi saldi

Toccherà a noi», ha ripetuto Elly Schlein alla Camera, intervenendo dopo la premier Giorgia Meloni. Un'assunzione di responsabilità. Può sembrare scontato che la segretaria del primo partito di opposizione rivendichi il diritto e il dovere di preparare la fase successiva, ma nella storia del centrosinistra non è affatto così. Nel 2011, di fronte al collasso del governo Berlusconi, il Pd di Pier Luigi Bersani non riuscì a dire «ora tocca a noi»: Giorgio Napolitano lo avrebbe impedito. Per anni la

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Marco Damilano
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Marco Damilano

Giornalista e saggista, è stato direttore de L'Espresso dal 2017 al 2022. Collabora con Domani e, da settembre 2022, conduce una striscia quotidiana di informazione in onda su Rai3