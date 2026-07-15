La sinistra che si divide è figlia (paradossale) del neoliberismo

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La caduta di Graham Platner non solo ha lasciato i democratici senza un candidato in uno Stato elettoralmente cruciale, ma ha anche riacceso uno scontro interno al partito, tra un establishment centrista e l’ala più radicale. Una storia che affonda le sue radici nel tempo. Ed ecco cosa c’entrano il neoliberismo e la deregolamentazione finanziaria