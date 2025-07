Oggi è il momento della destra. Su tutto l’Occidente infuria il suo vento. Molte cose sono cambiante rispetto al primi decenni del Dopoguerra. Allora, la parola destra era bandita dal vocabolario politico del continente europeo. Troppo contigua a fascismo e nazismo per essere evocata da qualche forza politica. Anche le scelte politiche rispecchiavano l’eclisse della destra.

Dalla Gran Bretagna che già nel 1945 cacciava via il vincitore morale della Seconda guerra mondiale, Winston Churchill, e insediava un governo laburista che cambiava il voto del paese con le sue riforme, alla più moderata ma socialmente aperta Europa democristiana, l’orizzonte era quello della sinistra.

Esprimeva bene quella tendenza Alcide De Gasperi, leader della Dc dei primi anni della Repubblica, quando definiva il suo partito una formazione di centro che guarda a sinistra. Questa spinta si è esaurita. Ed è iniziata una inversione di marcia, sia sul piano dei valori sia del consenso politico.

Battistrada Italia

L’Italia ha fatto da battistrada. È stata il primo grande paese (l’Austria l’aveva preceduta di alcuni anni) a portare al governo una coalizione che includeva anche un partito dell’estrema destra, gli eredi nostalgici del fascismo, guidati da Gianfranco Fini.

Il manto protettivo di Silvio Berlusconi non era altro che una pudica foglia di fico per nascondere la natura sovversiva dei valori repubblicani del suo centro-destra. Il prodotto più coerente della semina trentennale del Cavaliere è oggi a palazzo Chigi. Con una differenza di stile. Mentre Berlusconi sfoggiava un sorriso smagliante e seduttivo, perché voleva convincere e piacere, Giorgia Meloni è sempre accigliata e velenosa, intenta a sprizzare rancore da tutti i pori arrivando anche a insultare impunemente, e con crassa ignoranza, i padri spirituali dell’Europa.

Nel suo progetto di ridisegno delle coordinate politico-culturali la destra prosegue a lunghe falcate perché coesa al proprio interno. Le differenze fra i tre partiti cardine della maggioranza esprimono variazioni dello stresso tema. Inutilmente l’opposizione va alla ricerca delle bizze di Matteo Salvini o dei belati di Antonio Tajani per inserirsi in qualche crepa e allargarla.

A questo i leader della destra alzano spallucce e rispondono che la loro alleanza non è una caserma e ammette differenziazioni di accenti. Cosa proibita come un peccato mortale a sinistra. Se Giuseppe Conte dissente su qualcosa siamo alla catastrofe. E meno male che Elly Schlein c’è, verrebbe da dire, vista la pazienza certosina con cui sopporta tutto, consapevole che l’obiettivo primario è sconfiggere la destra.

Obiettivo, tra l’altro, sostenuto a spada tratta anche da Matteo Renzi il cui cuore (sempre tumultuoso) oggi l’ha portato a fianco del Pd. Una riedizione del Renzi sostenitore, all’epoca, del governo giallo-rosso per isolare Salvini. Un compito difficile perché la destra ha conquistato molti cuori e molte menti.

Il fragore della destra

I diritti civili sull’esempio dell’America del golpista Donald Trump vengono quotidianamente intaccati. Dalla fine del Novecento i valori della giustizia sociale, dell’apertura al mondo e agli altri, dell’autorealizzazione personale hanno ceduto spazio al loro contrario.

Questo governo ha interpretato subito il nuovo spirito dei tempi presentando il decreto legge (sic) contro i rave party, un problema così grave e pressante da rispondere a tutti i requisiti di necessità e urgenza previsti. Da allora l’elenco si è allungato e ha raggiunto l’apice con il decreto Sicurezza che criminalizza le azioni dirette non violente, ossatura delle proteste dei movimenti per i diritti civili.

Per finire al recentissimo caso di infiltrazioni poliziesche in un partitino dell’ultra sinistra, Potere al popolo, in attesa di un uso massico del riconoscimento facciale a ogni manifestazione sul modello sino-ungherese.

La destra prosegue imperterrita su questo piano perché riesce a declinare le sue parole chiave. Mentre quelle della giustizia sociale, dei diritti, del rispetto, dell’ambiente e della pace, pur ben radicate in larga parte dell’opinione pubblica, vengono sommerse dal fragore della destra vincente. E la sinistra ha una voce troppo flebile per contrastarla.

