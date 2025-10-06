Sinistra, la sfida delle piazze: serve un riformismo radicale

true false

La rivolta pacifica di questi giorni ha mobilitato milioni di persone di ogni età e ceto sociale, di ogni genere e diploma scolastico, di ogni regione e credo. Ed ha mostrato quanto potenti siano in una società democratica la trasmissione delle idee e la loro condivisione nello spazio pubblico. Ma dalla piazza alle urne il processo non è scontato e deve essere costruito: con un programma credibile, radicale, realistico e coraggioso