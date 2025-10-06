il commento

Sinistra, la sfida delle piazze: serve un riformismo radicale

Nadia Urbinatipolitologa
06 ottobre 2025 • 21:09

La rivolta pacifica di questi giorni ha mobilitato milioni di persone di ogni età e ceto sociale, di ogni genere e diploma scolastico, di ogni regione e credo. Ed ha mostrato quanto potenti siano in una società democratica la trasmissione delle idee e la loro condivisione nello spazio pubblico. Ma dalla piazza alle urne il processo non è scontato e deve essere costruito: con un programma credibile, radicale, realistico e coraggioso

I movimenti di popolo, soprattutto quelli che non nascono dalle forze politiche, sono una straordinaria riserva di energia civile. Ma non sono di facile traduzione. I movimenti popolari per Gaza, che hanno avuto nella Flotilla la loro bandiera unitaria e rappresentativa, hanno portato nella sfera pubblica una costellazione di questioni, prima di tutto morali, che toccano e toccheranno molte più persone di quelle che si sono materialmente spese per essere attive nelle piazze e nelle strade. Senza

Titolare della cattedra di scienze politiche alla Columbia University di New York. Come ricercatrice si occupa del pensiero democratico e liberale contemporaneo e delle teorie della sovranità e della rappresentanza politica. Collabora con i quotidiani L'Unità, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano e con Il Sole 24 Ore; dal 2019 collabora con il Corriere della Sera e con il settimanale Left. Negli Stati Uniti è stata condirettrice della rivista Constellations. Dal 2016 al 2017 è stata presidente di Libertà e Giustizia; è stata vice-presidente sotto la successiva presidenza di Tomaso Montanari.

