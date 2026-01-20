Le sinistre italiane come i capponi di Renzo

Oltre che su sicurezza, Ue, disordine internazionale, le opposizioni riescono a distanziarsi reciprocamente su tutte o quasi le tematiche che assumono rilevanza. Non è a un’ingegnosa traduzione pratica della strategia “marciare divisi colpire uniti”, ma qualcosa di molto simile al comportamento dei capponi, le cui “sensibilità” politiche Manzoni non rivela, che Renzo portava al mercato: s’ingegnavano a beccarsi l’un l’altro, “come accade troppo sovente tra compagni di sventura”
La sicurezza non è né di destra né di sinistra, ma le modalità con le quali si affronta quella che viene percepita come una sfida minacciosa possono, eccome, essere tanto di destra quanto di sinistra. L’Unione europea non è né di destra né di sinistra, ma come starci, come contribuirvi, come guidarla implicano scelte che, anche loro, hanno natura e contenuti di destra oppure di sinistra. Il disordine internazionale è al tempo stesso fenomeno di destra e di sinistra. Come contrastarlo, come attut