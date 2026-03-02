I social reportage da Dubai: perché la guerra da un grattacielo è instagrammabile

true false

Il giorno in cui la Russia ha invaso l’Ucraina era anche il giorno in cui usciva la seconda stagione di LOL - Chi ride è fuori. Questa beffarda coincidenza fece sì che, sulla home page di uno dei maggiori siti d’informazione italiani, per qualche ora le foto drammatiche dei bombardamenti fossero incorniciate dalle facce sorridenti di dieci comici famosi. La possiamo ormai ritenere più che consolidata, o “normalizzata”, per usare un termine caro al presente, la giustapposizione schizofrenica tra