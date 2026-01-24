Software “spia”, computer hackerabili? Una drammatica normalità

true false

Non si pensi di esser di fronte a un caso eclatante, perché siamo dinanzi a una drammatica normalità. La vicenda dei magistrati “radiografati” telematicamente da chi ha accesso alla rete informatica del ministero della Giustizia non stupisce chi conosce l’ordinario funzionamento delle risorse tecnologiche tra loro interconnesse. I computer che vengono collegati al tessuto connettivo elettronico di qualunque organizzazione – pubblica o privata che sia – sono e devono essere raggiungibili per ragi