Software “spia”, computer hackerabili? Una drammatica normalità

Umberto Rapetto
24 gennaio 2026 • 07:00

Non si pensi di esser di fronte a un caso eclatante, perché siamo dinanzi a una drammatica normalità. La vicenda dei magistrati “radiografati” telematicamente da chi ha accesso alla rete informatica del ministero della Giustizia non stupisce chi conosce l’ordinario funzionamento delle risorse tecnologiche tra loro interconnesse. I computer che vengono collegati al tessuto connettivo elettronico di qualunque organizzazione – pubblica o privata che sia – sono e devono essere raggiungibili per ragi

Generale della Guardia di Finanza, già comandante del Gat, nucleo speciale frodi telematiche. Presidente dell'autorità garante per la protezione dei dati personali della repubblica di San Marino. Docente universitario, giornalista e scrittore

