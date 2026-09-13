Più solidarietà, meno ritardi: l’Ue può evitare un’altra Ceuta

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La mancanza di fiducia tra gli Stati membri e i ritardi della Spagna hanno giocato un ruolo: serve più coesione. Ma per l’Europa diventerà fondamentale anche reimpostare il rapporto con partner come il governo marocchino

Alla fine di luglio, decine di migliaia di migranti hanno attraversato il confine dal Marocco verso Ceuta, un'exclave spagnola nel Nord Africa. Sebbene la maggior parte di loro sia presto tornata in Marocco volontariamente, diverse migliaia, molti dei quali minori, sono rimasti bloccati in città, lasciando la Spagna alle prese con le conseguenze umanitarie, di sicurezza e amministrative. Tuttavia, il caos iniziale si è placato, creando l’occasione per l’Europa di riflettere sulle vulnerabilità c