Sovranisti, amici fino a interesse contrario: le campagne elettorali separano Trump e Netanyahu

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Donald e Bibi sono entrati in rotta di collisione, e non è un caso, proprio in vista di consultazioni elettorali decisive per entrambi in autunno

Per loro natura le alleanze tra sovranisti sono destinate a durare finché convergono gli interessi e a sfaldarsi al venir meno di questa prerogativa: non può esserci strategia di lunga durata. Lo mostra la fine conclamata della corrispondenza d’amorosi sensi tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu (e tra Trump e Meloni). Donald e Bibi sono entrati in rotta di collisione, e non è un caso, proprio in vista di consultazioni elettorali decisive per entrambi in autunno. Il presidente Usa non poteva ter