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Sovranisti, amici fino a interesse contrario: le campagne elettorali separano Trump e Netanyahu

Gigi Riva
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19 giugno 2026 • 20:31

Donald e Bibi sono entrati in rotta di collisione, e non è un caso, proprio in vista di consultazioni elettorali decisive per entrambi in autunno

Per loro natura le alleanze tra sovranisti sono destinate a durare finché convergono gli interessi e a sfaldarsi al venir meno di questa prerogativa: non può esserci strategia di lunga durata. Lo mostra la fine conclamata della corrispondenza d’amorosi sensi tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu (e tra Trump e Meloni). Donald e Bibi sono entrati in rotta di collisione, e non è un caso, proprio in vista di consultazioni elettorali decisive per entrambi in autunno. Il presidente Usa non poteva ter

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Gigi Riva
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È stato direttore del Giornale di Vicenza dal 2001 al 2002 e caporedattore centrale del settimanale L'Espresso dal 2012 al 2016. È stato a lungo inviato speciale nell'ex Jugoslavia e in Medioriente rispettivamente per il Giorno e L'Espresso. Ha lavorato anche al Giornale di BergamoGazzettinoe D - la Repubblica delle donne. Ha pubblicato diversi libri tra cui Ingordigia, vita morte e truffe del broker dei vip (Mondadori). Il suo ultimo libro è C’era l’amore a Sarajevo (Mondadori).

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