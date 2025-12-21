Il commento

L’Ue è in balìa dei sovranisti, quelle pedine perfette per Trump

Lorenzo Castellani
Lorenzo Castellani
Lorenzo Castellani
21 dicembre 2025 • 20:31

I vari alleati di destra del tycoon – Meloni, Orbán, Fico, Babis – sono sempre pronti ad accomodare la posizione meno ostile al presidente Usa. Ed è sempre più evidente la dissoluzione del metodo con cui è stata interpretata la politica europea negli ultimi anni

C’è un filo rosso, a tratti ben nascosto, che collega la politica estera di Trump alle decisioni dell’Unione europea. Il presidente americano può contare, al contrario di ciò che la retorica prevalente sostiene, su sempre più numerosi appoggi anche dentro l’equilibrio europeo. Tra le principali leve americane continua ad esserci il governo italiano. Le mosse di Meloni Tanto che proprio sui tavoli internazionali Giorgia Meloni si muove con maggiore abilità. La premier continua a camminare sul f

Lorenzo Castellani
Lorenzo Castellani
Lorenzo Castellani

Lecturer presso la LUISS School of Government e docente di storia delle istituzioni politiche presso la LUISS Guido Carli. I suoi ultimi libri sono L'ingranaggio del potere e Sotto scacco.

