Spenti i riflettori dello show di Trump, a Gaza rimangono i nodi di sempre

Guido Rampoldi
14 ottobre 2025 • 20:52

Chi gestirà l’ordine pubblico nella Striscia? Diventa urgente una qualche forza di interposizione. E nessuno può prevedere se il presidente Usa impedirà a Israele di sfruttare gli infiniti pretesti che il cessate il fuoco offrirà per rifiutare di ritirarsi dalla Striscia

«L’alba del nuovo Medio Oriente», «la fine dell’era del terrore», «la pace dopo tremila anni», insomma «il miracolo», per giunta in mondovisione. Spento il rimbombo delle grandiose formule spese lunedì da Trump sui set allestiti a Gerusalemme e al Cairo, d’un tratto le immagini di quelle cerimonie pacchiane rivelano quel che davvero è cambiato. Se osserviamo la prima fila del Trump-show, puntata egiziana, vedremo i tre capi di stato ai lati di Trump in qualità di garanti dell’accordo: Erdogan, a

Guido Rampoldi

Scrittore e giornalista. Dal 1987 al 2011 ha seguito tutti i più importanti eventi di politica estera, prima per "La Stampa" e poi per "La Repubblica". Inviato speciale, editorialista e war-correspondent, ha vinto alcuni tra i maggiori premi di giornalismo, tra i quali il Barzini e il Mad David. Laureato in Filosofia, ha pubblicato saggi sullo sterminio come pratica ‘politica’ dal dopoguerra ad oggi (L'innocenza del Male, Laterza 2004) e sull'uso politico degli idrocarburi nel mondo contemporaneo (I giacimenti del potere, Mondadori 2006). Un suo romanzo ambientato in Afghanistan (La mendicante azzurra, Feltrinelli 2008) ha vinto il Premio Bagutta opera prima. Il suo successivo romanzo (L'acrobata funesto, Feltrinelli 2012) è stato letto come una satira del giornalismo corrente.

