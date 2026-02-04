il caso tether

Profitti enormi, senza rischi: con le Stablecoin il banco vince sempre

Salvatore Bragantini
Salvatore Bragantinieconomista
04 febbraio 2026 • 20:50

Il potere del banco demolisce un postulato del capitalismo liberale, dato che la mancanza di concorrenza concede profitti enormi ad attività senza rischi. Un caso di scuola sono le Stablecoin

Domina dalla notte dei tempi la finanza una legge, cogente ancorché non scritta: il banco vince sempre. Tutte la regole di correttezza, e parte di quelle di stabilità, ne mitigano l'eterno vigore. Si obietterà ricordando i soldi persi dai banchieri fiorentini prestati alla corona inglese. L'unica a battere quella legge è infatti la forza militare ma se le due s'alleano esplodono i profitti. Il potere del banco demolisce allora un postulato del capitalismo liberale, dato che la mancanza di concor

Salvatore Bragantinieconomista

