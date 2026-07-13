Lo stallo armato tra Israele e Libano è un prodotto americano

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Alla fine del mese scorso il Libano e Israele hanno firmato un accordo quadro con gli Stati Uniti che la capo negoziatrice libanese, Nada Hamadeh Moawad, ha descritto come un «primo passo sulla strada verso il ripristino della sovranità e dell’integrità territoriale del Libano». Tuttavia, come l’accordo riconosce implicitamente, Israele non è l’unica minaccia alla sovranità del Libano. Il ritiro dell’Idf dal Libano meridionale dipende dal «disarmo verificato» di Hezbollah, il gruppo che agisce p