Lo stallo armato tra Israele e Libano è un prodotto americano

Washington ha negoziato accordi paralleli basati su due visioni contraddittorie del ruolo del Libano nel puzzle della pace in Medio Oriente. In sostanza, l’intesa mediata da Rubio pone le basi per una situazione di stallo permanente, una guerra continua o addirittura un’escalation
Alla fine del mese scorso il Libano e Israele hanno firmato un accordo quadro con gli Stati Uniti che la capo negoziatrice libanese, Nada Hamadeh Moawad, ha descritto come un «primo passo sulla strada verso il ripristino della sovranità e dell’integrità territoriale del Libano». Tuttavia, come l’accordo riconosce implicitamente, Israele non è l’unica minaccia alla sovranità del Libano. Il ritiro dell’Idf dal Libano meridionale dipende dal «disarmo verificato» di Hezbollah, il gruppo che agisce p