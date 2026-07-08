Stati Uniti addio: l’Europa deve affrontare il mondo da sola

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Abbandonata dagli Usa, questo è il momento in cui gli europei hanno bisogno di una leadership forte sia a Parigi che a Berlino. Viviamo in pace da oltre 80 anni. Ma ormai dovremmo aver imparato che la storia può essere crudele e spietata. Questa volta nessuno verrà in nostro soccorso. Dovremo salvarci da soli. I leader che abbiamo saranno all’altezza?