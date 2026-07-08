Stati Uniti addio: l’Europa deve affrontare il mondo da sola

Abbandonata dagli Usa, questo è il momento in cui gli europei hanno bisogno di una leadership forte sia a Parigi che a Berlino. Viviamo in pace da oltre 80 anni. Ma ormai dovremmo aver imparato che la storia può essere crudele e spietata. Questa volta nessuno verrà in nostro soccorso. Dovremo salvarci da soli. I leader che abbiamo saranno all’altezza?
Con il ritiro degli Stati Uniti dall’Europa sotto la seconda amministrazione del presidente Donald Trump, il paese non solo sta riducendo la propria presenza militare e mettendo in dubbio le proprie garanzie di sicurezza, ma sta anche rinunciando alla propria leadership de facto (seppur mai dichiarata formalmente) dell’Occidente geopolitico. Ciò significa che gli Usa stanno abbandonando il ruolo di guida politica che hanno esercitato nell’Europa occidentale dal 1945 e in Europa nel suo complesso