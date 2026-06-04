Le defezioni al Congresso e la debolezza di Trump

Il valore simbolico e potenzialmente politico delle defezioni registrate alla Camera Usa non può essere sottostimato. Perché evidenziano la crescente debolezza del presidente. E perché lasciano presagire cosa potrebbe conseguire a una sconfitta elettorale di Trump e dei repubblicani in novembre
Dopo quasi un anno e mezzo di totale acquiescenza ai voleri del presidente, le esili maggioranze repubblicane del più improduttivo Congresso della storia moderna iniziano a scricchiolare. Assistiamo così al dissociarsi di alcuni rappresentanti e senatori. Non molti, a dire il vero, ma abbastanza per segnalare il crescente malumore nei confronti del presidente. Nella fattispecie: un numero piccolo, quattro, ma significativo di deputati repubblicani si schiera con i democratici nell’approvare una