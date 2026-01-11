Per essere davvero «great» all’America serve l’Europa

true false

Gli Stati Uniti hanno ancora bisogno dei loro alleati. Questo è ciò che va ricordato in ogni meeting a Washington. Così come gli alleati, Europa in testa, hanno ancora convenienza a un’America presente, negoziabile e talvolta fastidiosa, piuttosto che a un’America assente

Nonostante le sbuffate brutali di Donald Trump la relazione tra Stati Uniti e paesi europei è ancora necessaria. Di fronte, però, alle minacce del presidente populista sulla Groenlandia è bene ragionare sul perché sia ancora necessaria e perché determinare una relazione troppo sbilanciata a favore di Washington sia potenzialmente un danno per entrambe le parti. Non solo potenza militare L’egemonia americana non vive solo di potenza militare. Vive di permessi: di usare cieli, basi, porti, radar