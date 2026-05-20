La Cina, l’Europa e le auto: Cassino come metafora

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Cassino smette di essere soltanto una vicenda industriale locale. Perché oggi l’Europa rischia di perdere qualcosa di più importante: il controllo delle tecnologie che stanno sopra la fabbrica

Negli ultimi giorni si è tornati a parlare dello stabilimento Stellantis di Cassino. Sul tavolo ci sarebbero ipotesi di accordi con gruppi cinesi, tra cui Dongfeng, per l’utilizzo condiviso di questo impianto. Nulla di definitivo ancora. Ma il fatto stesso che questa prospettiva venga discussa apertamente dice molto del momento che attraversa l’industria automobilistica europea. Cassino non è una fabbrica qualunque. Inaugurata nel 1972, per decenni è stata uno dei simboli della grande manifattur