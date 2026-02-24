se il timing fa la differenza

Stellantis e Volkswagen. La corsa verso l’elettrico è uguale, i rischi no

Sandro Trentoeconomista
24 febbraio 2026 • 19:21

VW deve ripensare il proprio modello industriale europeo in un contesto di alta leva finanziaria e rigidità strutturali; Stellantis deve soprattutto riallineare investimenti e mercato

Nelle ultime settimane, il recente crollo del titolo Stellantis e la lettera congiunta inviata da Volkswagen e Stellantis a Bruxelles per la tutela del “Made in Europe” hanno riacceso il dibattito sulla crisi dell’auto europea. Due segnali diversi, uno finanziario e l’altro politico-industriale, che puntano nella stessa direzione. Leggere la caduta di Stellantis come la prova del fallimento dell’elettrico o come il risultato dell’incapacità di singoli manager è una scorciatoia. La questione è pi

Sandro Trentoeconomista

Sandro Trento, economista, è professore ordinario di economia e gestione delle imprese e direttore della School of Innovation nell’Università di Trento. In precedenza, è stato dirigente nel Servizio Studi della Banca d’Italia e direttore del Centro studi Confindustria. È stato editorialista e ha pubblicato vari saggi, tra i suoi lavori: “Capitalismo carismatico. Il potere dei fondatori e la sfida alla democrazia”, in uscita per Bocconi University Press, 2026.

