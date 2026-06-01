Di storia e propaganda: lettera a un amico (immaginario) antisemita

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Per spiegare l’antisemitismo riesploso in forma anche violenta il secondo dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre, bisogna partire dal Trattato dell’argomentazione di Chaim Perelman, testo di riferimento degli studi di retorica contemporanei. Come si costruisce un falso? Basta selezionare i dati che servono all’abbisogna, legarli insieme logicamente e la teoria è bella e pronta. Solo che è, appunto, falsa. E falsa perché parziale, non importa se intenzionalmente o se per mancanza di ampiezza di pe