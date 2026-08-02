Perché la destra non sa fare i conti con i suoi fantasmi

Perché è così importante per gli ex missini ormai al governo negare la pista nera che porta a Delle Chiaie ormai defunto dal 2019? Perché i fantasmi della storia non spariscono negandoli. C'è una pista nera cui fratelli e sorelle d'Italia si contrappongono ed è quella che porta alla ricostruzione di un contesto delle stragi di più ampia portata eversiva
I fantasmi delle stragi che ad ogni anniversario si ripresentano al paese recano un evidente senso di disagio e irritazione nell'estrema destra che da quattro anni governa l'Italia. Per esorcizzarli l'area politica sia post che neofascista si è raccolta nel tempo attorno a slogan come «nessuno di noi era a Bologna» (usato per la campagna innocentista a favore dei terroristi dei Nar per l'eccidio del 2 agosto 1980) che con una straordinaria eterogenesi dei fini mostra come i legami all'interno de