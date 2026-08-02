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Perché la destra non sa fare i conti con i suoi fantasmi

Davide Conti
Davide Conti
Davide Contistorico
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02 agosto 2026 • 20:11

Perché è così importante per gli ex missini ormai al governo negare la pista nera che porta a Delle Chiaie ormai defunto dal 2019? Perché i fantasmi della storia non spariscono negandoli. C'è una pista nera cui fratelli e sorelle d'Italia si contrappongono ed è quella che porta alla ricostruzione di un contesto delle stragi di più ampia portata eversiva

I fantasmi delle stragi che ad ogni anniversario si ripresentano al paese recano un evidente senso di disagio e irritazione nell'estrema destra che da quattro anni governa l'Italia. Per esorcizzarli l'area politica sia post che neofascista si è raccolta nel tempo attorno a slogan come «nessuno di noi era a Bologna» (usato per la campagna innocentista a favore dei terroristi dei Nar per l'eccidio del 2 agosto 1980) che con una straordinaria eterogenesi dei fini mostra come i legami all'interno de

Davide Conti
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Davide Contistorico

Davide Conti, storico, consulente della Procura di Bologna (inchiesta sulla strage 2 agosto 1980), già consulente della Procura di Brescia (inchiesta sulla strage 28 maggio 1974), è stato consulente dell'Archivio Storico del Senato della Repubblica. È autore della ricerca sulla Guerra di Liberazione a Roma 1943-1944 che ha determinato il conferimento della Medaglia d'oro al Valor Militare alla città di Roma da parte del Presidente della Repubblica. Per Einaudi ha pubblicato Gli uomini di Mussolini. Prefetti, questori e criminali di guerra dal fascismo alla Repubblica italiana (2017 e 2018), L'Italia di piazza Fontana. Alle origini della crisi repubblicana (2020) e Fascisti contro la democrazia. Almirante e Rauti alle radici della destra italiana 1946-1976 (2023).

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