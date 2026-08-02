Perché la destra non sa fare i conti con i suoi fantasmi

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Perché è così importante per gli ex missini ormai al governo negare la pista nera che porta a Delle Chiaie ormai defunto dal 2019? Perché i fantasmi della storia non spariscono negandoli. C'è una pista nera cui fratelli e sorelle d'Italia si contrappongono ed è quella che porta alla ricostruzione di un contesto delle stragi di più ampia portata eversiva