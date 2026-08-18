Allusioni e colpevolezze, Meloni riscrive anche la strage di Vergarolla

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La presidente del Consiglio ha dedicato un post a quanto successo il 18 agosto 1946 a Pola, in cui morirono almeno 87 persone, quasi tutti italiani. E ha affermato «il proprio impegno a 360 gradi per custodire e tramandare il ricordo delle complesse vicende legate al confine orientale». Ma su alcuni punti vanno fatte delle specifiche

Che cosa avvenne dopo il Trattato di Pace del 10 febbraio 1947, dovremmo saperlo bene: non fosse altro perché quella data è stata scelta per il Giorno del Ricordo. E dunque Fiume, Istria, Dalmazia e isole del Quarnero sotto la sovranità jugoslava, l’area di Trieste per alcuni anni nel limbo della Zona A del Territorio Libero. Ma su quello che accadde l’anno prima a Pola, il 18 agosto sulla spiaggia di Vergarolla, la memoria nazionale si è poco esercitata. Fu una strage: almeno 87 morti, quasi tu