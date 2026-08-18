L’anniversario

Allusioni e colpevolezze, Meloni riscrive anche la strage di Vergarolla

Paolo Morando
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18 agosto 2026 • 19:18

La presidente del Consiglio ha dedicato un post a quanto successo il 18 agosto 1946 a Pola, in cui morirono almeno 87 persone, quasi tutti italiani. E ha affermato «il proprio impegno a 360 gradi per custodire e tramandare il ricordo delle complesse vicende legate al confine orientale». Ma su alcuni punti vanno fatte delle specifiche

Che cosa avvenne dopo il Trattato di Pace del 10 febbraio 1947, dovremmo saperlo bene: non fosse altro perché quella data è stata scelta per il Giorno del Ricordo. E dunque Fiume, Istria, Dalmazia e isole del Quarnero sotto la sovranità jugoslava, l’area di Trieste per alcuni anni nel limbo della Zona A del Territorio Libero. Ma su quello che accadde l’anno prima a Pola, il 18 agosto sulla spiaggia di Vergarolla, la memoria nazionale si è poco esercitata. Fu una strage: almeno 87 morti, quasi tu

Paolo Morando
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Giornalista, ha lavorato in quotidiani di Trento, Bolzano e Verona. Ora scrive per Domani, Huffington Post, Internazionale, L'Essenziale e sul blog minima&moralia. Per Editori Laterza è autore di Dancing Days. 1978-1979: i due anni che hanno cambiato l’Italia (2009, ristampato nel 2020), ’80. L’inizio della barbarie (2016, finalista al Premio Estense), Prima di Piazza Fontana. La prova generale (2019, vincitore del Premio Fiuggi Storia, sezione Anniversari), Eugenio Cefis. Una storia italiana di potere e misteri (2021, finalista al premio Acqui Storia) e L'ergastolano. La strage di Peteano e l'enigma Vinciguerra (2022), per Feltrinelli di La strage di Bologna. Bellini, i Nar, I mandanti e un perdono tradito (2023).

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