Stragi mafia, Mori e la destra hanno paura della pista nera

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Fino ad ora, hanno pescato in pozzi avvelenati, ci hanno offerto improbabili ricostruzioni, hanno spinto le investigazioni in direzioni che ci stanno portando lontano dalla verità. "Mafia e Appalti” è un alibi, è uno scudo per nascondere

Le ossessioni portano sempre a sbattere. Perché non ti fanno vedere quello che per tutti gli altri è scontato, ovvio. Perché, pericolosamente, incitano a stravolgere la realtà e, anche nella buona fede assoluta (ma non è il caso di alcuni protagonisti di cui parleremo), a mescolare verità e menzogna fino a confonderci, fino a non farci capire più niente. L’ossessione per “Mafia e appalti”, di molti esponenti della destra meloniana e di personaggi degli apparati statali radicati in un passato tor