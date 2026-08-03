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Stragi nere e di mafia, revisionisti allo sbaraglio per riscriverne la storia

Peppino Impastato
Peppino Impastato
Peppino Impastato
Attilio Bolzoni
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03 agosto 2026 • 19:38

Un'Italia dove tutto è da capovolgere: fatti e sentenze. Una riscrittura spudorata degli avvenimenti che passa attraverso la revisione forzata di ciò che è accaduto, una contraffazione su più livelli, da Nord a Sud, da massacro a massacro. I casi più clamorosi, giù in Sicilia, le ultime acrobatiche indagini sulle uccisioni di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Non basta, arriveranno a raccontarci che Peppino Impastato è stata vittima di "un incidente sul lavoro”

È diventata l’Italia che ha bisogno di cancellare il suo passato, nasconderlo, sotterrarlo dentro montagne di menzogne. È un’Italia dove tutto è da capovolgere: fatti, sentenze, storia. È un’Italia dove c’è Bologna e la sua strage e ci vogliono far dimenticare che la bomba era nerissima, fascista. Eppure fanno finta di niente, qualcuno tira fuori ancora una “pista palestinese” che ci porta dall’altra parte del mare e lontano dai vecchi amici dei nostri nuovi governanti. È l’Italia che vuole sost

Attilio Bolzoni
Attilio Bolzoni
Attilio Bolzoni

Giornalista, scrive di mafie. Ha iniziato come cronista al giornale L'Ora di Palermo, poi a Repubblica per quarant'anni. Tra i suoi libri: Il capo dei capi La Giustizia è Cosa Nostra firmati con Giuseppe D'Avanzo, Parole d'Onore, Uomini Soli, Faq Mafia e Il Padrino dell'Antimafia.

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