Stragi nere e di mafia, revisionisti allo sbaraglio per riscriverne la storia

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Un'Italia dove tutto è da capovolgere: fatti e sentenze. Una riscrittura spudorata degli avvenimenti che passa attraverso la revisione forzata di ciò che è accaduto, una contraffazione su più livelli, da Nord a Sud, da massacro a massacro. I casi più clamorosi, giù in Sicilia, le ultime acrobatiche indagini sulle uccisioni di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Non basta, arriveranno a raccontarci che Peppino Impastato è stata vittima di "un incidente sul lavoro”

È diventata l’Italia che ha bisogno di cancellare il suo passato, nasconderlo, sotterrarlo dentro montagne di menzogne. È un’Italia dove tutto è da capovolgere: fatti, sentenze, storia. È un’Italia dove c’è Bologna e la sua strage e ci vogliono far dimenticare che la bomba era nerissima, fascista. Eppure fanno finta di niente, qualcuno tira fuori ancora una “pista palestinese” che ci porta dall’altra parte del mare e lontano dai vecchi amici dei nostri nuovi governanti. È l’Italia che vuole sost