l’analisi

Sul 3% un falso dramma. Il problema resta la crescita

Giuseppe Pisauro
Giuseppe Pisauro
Giuseppe Pisauroeconomista
24 aprile 2026 • 19:46

Il 3,1 per cento di deficit rinvia l’uscita dalla procedura Ue. Ma i margini di bilancio non cambiano. Nel frattempo, però, siamo tornati stabilmente a crescere ben al di sotto della media europea. E questo nonostante i circa 400 miliardi spesi tra bonus edilizi e Pnrr. Cosa non ha funzionato e cosa dovremmo fare?

“Per un decimo di punto Martin perse la cappa”. In sintesi questo è il commento, pressoché unanime, alla presentazione del Documento di finanza pubblica 2026. Cos’è successo? In accordo con le regole fiscali europee, dal giugno 2024 l’Italia è in procedura deficit eccessivo (Pde) per un disavanzo di bilancio superiore al 3 per cento del Pil. Secondo le previsioni del governo dello scorso autunno, il disavanzo sarebbe sceso al di sotto della soglia già nel 2025, consentendo così l’uscita dalla pr

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Giuseppe Pisauro
Giuseppe Pisauro
Giuseppe Pisauroeconomista

Già professore ordinario di Scienza delle finanze presso l'Università "La Sapienza" di Roma. Dal 2014 al 2022 è stato Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio.

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