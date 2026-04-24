Sul 3% un falso dramma. Il problema resta la crescita

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Il 3,1 per cento di deficit rinvia l’uscita dalla procedura Ue. Ma i margini di bilancio non cambiano. Nel frattempo, però, siamo tornati stabilmente a crescere ben al di sotto della media europea. E questo nonostante i circa 400 miliardi spesi tra bonus edilizi e Pnrr. Cosa non ha funzionato e cosa dovremmo fare?