l’analisi

Sulla politica estera una sintesi tra i progressisti non è impossibile

Franco Monaco
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27 luglio 2026 • 20:45

Giusto chiedere chiarezza ai progressisti, ma non fideismo e rassegnazione a una guerra infinita e a un’escalation scriteriata

Una sintesi politica e programmatica che conferisca un profilo identitario e una cultura di governo al campo progressista è necessaria e urgente. Specie in tema di politica estera. È una esigenza oggettiva e non solo l’invocazione di editorialisti non esattamente equanimi (le divisioni interne al governo non sono inferiori ma da costoro meno enfatizzate) espressione di precisi settori dell’establishment e della borghesia che, a dispetto delle smentite, a fatica trattengono il tifo per Meloni. Di

Franco Monaco
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