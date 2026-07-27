Sulla politica estera una sintesi tra i progressisti non è impossibile

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Una sintesi politica e programmatica che conferisca un profilo identitario e una cultura di governo al campo progressista è necessaria e urgente. Specie in tema di politica estera. È una esigenza oggettiva e non solo l’invocazione di editorialisti non esattamente equanimi (le divisioni interne al governo non sono inferiori ma da costoro meno enfatizzate) espressione di precisi settori dell’establishment e della borghesia che, a dispetto delle smentite, a fatica trattengono il tifo per Meloni. Di