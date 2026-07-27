Sull’Iran Trump si è perso nel labirinto delle proprie fandonie

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Il presidente Usa ha sospeso i raid smentendo se stesso e quel che tutti sanno, ossia quale sia il livello di penuria di materiale bellico. Al di là dei suoi roboanti proclami (e dei post realizzati con l’Ia), è chiaro perché ha urgente bisogno di un’intesa: il countdown delle elezioni di midterm è molto avanzato. Ma non sappiamo se farà in tempo a svincolarsi dalla morsa delle sue guerre