Sull’Iran Trump si è perso nel labirinto delle proprie fandonie

Il presidente Usa ha sospeso i raid smentendo se stesso e quel che tutti sanno, ossia quale sia il livello di penuria di materiale bellico. Al di là dei suoi roboanti proclami (e dei post realizzati con l’Ia), è chiaro perché ha urgente bisogno di un’intesa: il countdown delle elezioni di midterm è molto avanzato. Ma non sappiamo se farà in tempo a svincolarsi dalla morsa delle sue guerre
Gli Stati Uniti hanno lanciato un massiccio attacco aereo contro le navi dei Pasdaran distruggendone molte, mentre un altro stormo si è accanito sulla strategica isola iraniana di Kharg. Teheran ha reagito colpendo un elicottero americano, un soldato sopravvissuto è uscito strisciando dalla carcassa del velivolo sotto gli occhi di un militare nemico che lo ha irriso: «Troppo caldo per te. Torna al tuo condizionatore». Scene verosimili, ma stavolta simulate, della guerra. È il vorrei ma non posso