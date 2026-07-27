il commento

Sull’Iran Trump si è perso nel labirinto delle proprie fandonie

Gigi Riva
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27 luglio 2026 • 20:10

Il presidente Usa ha sospeso i raid  smentendo se stesso e quel che tutti sanno, ossia quale sia il livello di  penuria di materiale bellico. Al di là dei suoi roboanti proclami (e dei post realizzati con l’Ia), è chiaro perché ha urgente bisogno di un’intesa: il countdown delle elezioni di midterm è molto avanzato. Ma non sappiamo se farà in tempo a svincolarsi dalla morsa delle sue guerre

Gli Stati Uniti hanno lanciato un massiccio attacco aereo contro le navi dei Pasdaran distruggendone molte, mentre un altro stormo si è accanito sulla strategica isola iraniana di Kharg. Teheran ha reagito colpendo un elicottero americano, un soldato sopravvissuto è uscito strisciando dalla carcassa del velivolo sotto gli occhi di un militare nemico che lo ha irriso: «Troppo caldo per te. Torna al tuo condizionatore». Scene verosimili, ma stavolta simulate, della guerra. È il vorrei ma non posso

Gigi Riva
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È stato direttore del Giornale di Vicenza dal 2001 al 2002 e caporedattore centrale del settimanale L'Espresso dal 2012 al 2016. È stato a lungo inviato speciale nell'ex Jugoslavia e in Medioriente rispettivamente per il Giorno e L'Espresso. Ha lavorato anche al Giornale di BergamoGazzettinoe D - la Repubblica delle donne. Ha pubblicato diversi libri tra cui Ingordigia, vita morte e truffe del broker dei vip (Mondadori). Il suo ultimo libro è C’era l’amore a Sarajevo (Mondadori).

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