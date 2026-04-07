l’analisi

Al supermercato la crisi la pagano gli agricoltori, così la grande distribuzione si smarca dalla guerra

Fabio Ciconte
Fabio Ciconte
Fabio Ciconte
07 aprile 2026 • 19:52

Eurospin, la più grande e florida catena di discount italiana, ha deciso di chiedere ai fornitori — aziende agricole e dell’industria alimentare — di abbassare i costi per tamponare «l’impatto del conflitto Usa-Iran». Più che una richiesta si tratta di un obbligo, una misura unilaterale. Ma questa scelta ha un effetto preciso: sposta ancora una volta il peso dei costi su chi sta all’inizio della filiera, sull’anello più debole. Senza intaccare i propri profitti in crescita

Fare la spesa costa sempre di più. È un dato che percepiamo tutti quando andiamo al supermercato. Basta guardare uno scontrino: è aumentato del 25 per cento negli ultimi cinque anni. È una percentuale enorme, soprattutto se consideriamo che nello stesso periodo i salari sono rimasti fermi (e bassi). E oggi la preoccupazione è che questa nuova guerra possa far aumentare ancora quei prezzi. È una preoccupazione che riguarda la nostra vita quotidiana ma anche quella delle catene della grande distri

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Fabio Ciconte
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Fabio Ciconte

Direttore dell’associazione ambientalista Terra!, scrittore ed esperto di agricoltura e filiere alimentari. Impegnato da anni in battaglie ambientali e sociali, ha realizzato diverse inchieste e pubblicazioni. Collabora con il quotidiano “Domani” fin dalla sua nascita. Per Laterza è autore di Il grande carrello. Chi decide cosa mangiamo (con Stefano Liberti, 2019), Fragole d’inverno. Perché saper scegliere cosa mangiamo salverà il pianeta (e il clima) (2020), Chi possiede i frutti della terra (2022), L'ipocrisia dell'abbondanza. Perché non compreremo più cibo a basso costo (2023). Da due anni collabora con la trasmissione tv di Rai Tre Geo.

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