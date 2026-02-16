Svuotati dai diritti umani i valori europei muoiono

Se vogliamo davvero esprimere dei valori, che siano universali, per tutti, che siano valori, senza passaporto, ma semplicemente “umani”
Ogni giorno che passa diventa sempre più insostenibile la retorica dominante sui “valori dell’Europa”. Una sorta di mantra che non va al di là di una semplice enunciazione mai specificata. Quando poi qualcuno si addentra un po’ di più nell’argomento, le cose peggiorano. Ci si vanta della capacità di accoglienza dell’Europa, cosa che alla luce della recente svolta Ue e del decreto immigrazione italiano, peraltro preceduto da esempi illustri come l’Ungheria di Orbán, appare a dir poco fuori luogo,