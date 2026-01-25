il commento

Tra palco e realtà, come rispondere al trumpismo: le lezioni per l’Europa

25 gennaio 2026 • 20:15

Nel prossimo ciclo politico la vera linea di faglia non passerà tra alleati e antagonisti di Trump, ma tra chi lo userà come arma di battaglia interna e chi proverà a gestirlo come variabile esterna, scomoda ma strutturale

La Groenlandia è stata la cartina di tornasole del metodo Trump. Il presidente americano ha portato la crisi al massimo livello: ha evocato scenari di annessione, ventilato l’uso della forza, minacciato dazi sui prodotti europei e legato il dossier groenlandese alla sopravvivenza della Nato e alla sicurezza dell’Occidente. È la solita dinamica del leader populista: alzare i toni, creare un’urgenza drammatica, occupare tutto lo spazio mediatico. Poi, all’improvviso, spegnere l’escalation e chiude

Lecturer presso la LUISS School of Government e docente di storia delle istituzioni politiche presso la LUISS Guido Carli. I suoi ultimi libri sono L’ingranaggio del potere e Sotto scacco.

