Viviamo nell’era della “merdificazione”. Possiamo accontentarci dell’equilibrio in cui siamo finiti, magari con qualche riforma ai margini per renderlo meno indigesto. Oppure, per una volta, possiamo provare a tacere e ascoltare

Non è una questione da perderci il sonno. Ma magari qualcuno di voi si è chiesto perché le tastiere di scrittura in caratteri latini (con parziali eccezioni in alcuni paesi) hanno, tutte, lo stesso ordine di lettere.

L’origine della tastiera “QWERTY” (dalle prime lettere nella fila in alto) risale alla metà del 1800. I tasti delle macchine da scrivere, quando premuti, muovevano bastoncini che lasciavano simboli sui fogli. La diffusione di questo strumento nell’amministrazione pubblica e privata spinse a cercare una configurazione dei tasti che bilanciasse velocità con riduzione degli errori e del rischio di ingorgo e blocco dei bastoncini.

Il modello QWERTY inizialmente sembrava soddisfare queste esigenze. Col tempo, tuttavia, esperimenti suggerirono soluzioni forse migliori, che però non ebbero successo. La rapida crescita e adozione di macchine di scrivere portò a generazioni di studenti e impiegati addestrati su quel tipo di tastiera, al punto che modificare quello standard unilateralmente, senza coordinarsi, sarebbe stato troppo costoso.

La combinazione di aspetti tecnici e organizzativi divenne così complessa e difficile da cambiare che lo stesso ordine dei tasti rimase anche per le tastiere dei computer, che non hanno i bastoncini, e dei telefoni cellulari, che non hanno nemmeno tasti. È quindi molto probabile che siamo rimasti “bloccati” su un modello sub-ottimale nell’era digitale.

Rimanere “bloccati”

Rimanere “bloccati” su un prodotto potenzialmente inferiore può quindi essere il risultato di fattori storici e tecnologici fuori dal controllo di un singolo agente. Ma se la convergenza a uno standard si potesse guidare, le imprese in grado di farlo si garantirebbero una larga quota di mercato. E poiché agli utenti costerebbe troppo cambiare, l’impresa “vincente” non avrebbe bisogno di investire continuamente per migliorare la propria offerta, risparmiando risorse a fronte di stabili ricavi.

È opinione crescente di osservatori, studiosi e autorità di regolamentazione che proprio questo stia avvenendo con le grandi piattaforme digitali che sempre più influenzano la nostra vita. Un motore di ricerca, un social network o un sito di e-commerce godono di “effetti di rete”.

Più utenti accedono, più sarà vantaggioso per venditori o inserzionisti operarvi; e più sono i prodotti o contenuti offerti, più cresceranno gli utenti, e così via. Alla fine tenderanno a sopravvivere quelle poche piattaforme che riescono a superare una certa massa critica. Amazon e Google dominano, per esempio, i settori del commercio online e dei motori di ricerca, e i social media di successo si contano sulle dita di una mano.

“Merdificazione”

L’incentivo delle piattaforme dominanti a non migliorare più il loro servizio può diventare irresistibile. Tra i primi a descrivere questo fenomeno è stato il giornalista e scrittore canadese Cory Doctorow, con il termine «enshittification» – più o meno, “merdificazione”: «[Le piattaforme] prima favoriscono i loro utenti, poi abusano di loro per favorire i clienti aziendali e, infine, abusano anche di questi ultimi per appropriarsi di tutto il valore economico [...] L’enshittification [...] è conseguenza apparentemente inevitabile [di una] piattaforma che si trova tra acquirenti e venditori, tenendo ciascuno in ostaggio dell'altro».

Chiunque bazzichi Facebook o Instagram avrà notato che, nel tempo, i contenuti riguardino sempre meno i propri contatti e sempre più pubblicità e altro materiale mediocre e non richiesto. La degenerazione di Twitter/X è palese. E un recente studio ha mostrato che, se esposti al motore di ricerca Bing, molti utenti poi decidono di servirsene al posto di Google; l’attuale 90 per cento di quota di mercato di quest’ultimo è quindi dovuto almeno in parte a inerzia, e non superiorità qualitativa.

Di “merdificazione” discutono recentemente anche gli economisti Fabio Sabatini e Paul Krugman nei loro Substack. E Gary Marcus, tra i più acuti osservatori dell’evoluzione dell’intelligenza artificiale, nota che qualcosa del genere potrebbe succedere coi large language models: proprio quando il tasso di utilizzo di ChatGPT ha raggiunto una crescita esponenziale, diversi esperti hanno cominciato a notare un tasso decrescente di miglioramento del servizio.

L’American Dialect Society nel 2023, e il Macquary Dictionary nel 2024, hanno addirittura eletto enshittification come “parola dell’anno”, a sottolineare la pervasività del fenomeno e il rischio, se le cose sono date per scontate e immutabili, di trovarsi in condizioni peggiori prima ancora di potersene accorgere.

Abbassare le aspettative

Nel pensare a questa possibile deriva mi sono venute in mente le parole del mai troppo compianto Mark Fisher che, in Realismo capitalista (2009), proponeva considerazioni simili in un contesto più vasto: l’organizzazione economica e sociale di quella piccola parte del mondo che chiamiamo Occidente.

Seguendo Alain Badiou, Fisher sosteneva il capitalismo occidentale si sostiene grazia a una narrazione che abbassa le nostre aspettative. Nessuno considera la crescente disuguaglianza in questo sistema come ideale, per esempio. Ma il modello viene difeso “in negativo”, classificando qualsiasi alternativa come utopica o orribile.

E così diventano accettabili i milioni di africani morti di Aids per la scarsità di medicinali sotto brevetto; o i profitti che fior fior di imprese accumulano sul genocidio in corso a Gaza, e la riduzione del genocidio stesso al calcolo dei costi e benefici di un “trasloco” dei Gazawi, stimati da una società di consulenza e una fondazione guidata nientemeno che da Tony Blair. Le alternative, in questa narrazione, sono lo stalinismo o i tagliagola in Rwanda, quindi, insomma, non facciamo tanto gli schizzinosi.

Diventa accettabile un mondo che brucia di caldo, perché, ecco, non si può rallentare la crescita economica, non siamo mica la Corea del Nord. Si accetta di considerare un imprenditore di sé stesso il fattorino a cottimo che porta la pizza a qualsiasi ora a casa del viziatello di turno, e non un lavoratore dickensiano. Si considera progresso tecnologico ed emancipazione il lavoro di chi, nel sud del mondo, passa le giornate davanti a uno schermo alienandosi a classificare parole e immagini per “allenare” i modelli di intelligenza artificiale a scriverci le email che non abbiamo voglia di scrivere.

Un mondo più giusto

Al “blocco” collettivo su piattaforme-spazzatura, e a quello su un pensiero economico-sociale ingabbiato e senza coraggio, finisce per aggiungersi una politica sempre più arroccata allo stato attuale delle cose. Se il cancelliere tedesco ringrazia Stati Uniti e Israele per i bombardamenti illegittimi sull’Iran; se il primo ministro laburista inglese considera “interessante” il modello italiano di lager per migranti in Albania; se l’unico modo in cui le istituzioni europee pensano di salvarci dall’imminente invasione russa (?), e allo stesso tempo stimolare lo “sviluppo” (?), è il riarmo, anche atomico, di ogni singolo paese; se questo è l’equilibrio in cui siamo bloccati, allora siamo lontani dalla visione, espressa da Pietro Calamandrei nel suo discorso agli studenti nel 1955, della costituzione e delle regole della democrazia come «polemica» verso il presente, una frontiera a cui tendere per un mondo più giusto, e non semplicemente un insieme di norme per gestire il meno peggio esistente.

Ed è questo guardare avanti e oltre che caratterizza i movimenti per il clima, o quelli per il diritto alla casa. L’insoddisfazione crescente del Sud globale verso un Nord minoritario ma egemone. Le rivendicazioni di popolazioni native perché i loro territori non vengano snaturati da oleodotti o simili scempi, e le loro abitudini cancellate. I tentativi dei lavoratori di promuovere una gestione aziendale alternativa e più democratica, per non soccombere ad acquisizioni, svuotamenti e dismissione da parte di fondi privati. Il supporto crescente alla candidatura di Zoran Mamdani a sindaco di New York. Il calore e l’entusiasmo ai comizi di Bernie Sanders e Alexandria Ocasio Cortez nel loro Fighting Oligarchy Tour.

Cory Doctorow conclude la sua analisi sostenendo che il processo di “merdificazione” non è in grado di migliorarsi dall’interno; senza cambiamenti radicali, una piattaforma alla fine muore. Possiamo quindi accontentarci dell’equilibrio in cui siamo finiti, magari con qualche riforma ai margini per renderlo meno indigesto. E continuare a essere condiscendenti, roteare gli occhi verso chi provi a pensare ad alternative, spiegar loro quanto sono ingenui e sprovveduti, e ingrati verso un sistema certo ingiusto, a tratti orrendo, ma troppo “costoso” da rivedere radicalmente. Oppure, per una volta, possiamo provare a tacere e ascoltare.

© Riproduzione riservata