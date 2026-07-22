Tfr, pensioni e silenzi. I paradossi delle libertà negate ai lavoratori

Il punto decisivo non è stabilire se i fondi pensione siano “buoni” o “cattivi”. Essi possono rappresentare una scelta legittima per molti lavoratori. Il problema nasce quando quella scelta non è realmente libera e quando il legislatore costruisce un sistema che incentiva il trasferimento di risorse dal settore pubblico ai mercati finanziari (essenzialmente stranieri)
Il dibattito sulla previdenza complementare viene spesso presentato come una questione settoriale nell’ambito dello Stato sociale. In realtà riguarda aspetti economici e politici molto più generali come, ad esempio, chi controlla il risparmio dei lavoratori e quale funzione quel risparmio svolge nell’economia nazionale. La normativa italiana ha favorito nel tempo il conferimento del Tfr ai fondi pensione anche attraverso il meccanismo del silenzio-assenso. Formalmente il lavoratore conserva una