Dalle scarpe di Trump all’Anticristo di Peter Thiel: il nuovo ordine delle élites

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È un processo che intende ridefinire un ordine fondato non sul sacrificio di pochi per salvare molti, ma sul sacrificio di molti per salvare i pochi. Le élites che fanno la guerra alla democrazia e che sacralizzano la loro vita dentro scarpe eleganti mentre la nuda vita viene annichilita

I fatti, anche se marginali, sono noti. Da una parte abbiamo il senso del bello di Trump, il quale vuole anche decidere dei gusti dei suoi collaboratori. Così ha deciso di costringere tutti a mettere le stesse scarpe. Solo che, nel suo delirio, ha inteso anche indovinare la lunghezza dei piedi che sono costretti a indossarle. Il risultato non è sfuggito alla spettacolarizzazione del mondo: collaboratori costretti a indossare scarpe assai più grandi del dovuto, altri a penare con scarpe strette.