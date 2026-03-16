Se la tecnodestra Usa si ispira a Paul Thomas Anderson

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Se Hollywood premia la pellicola che edulcora la situazione politica attuale quel tanto che basta a farne un’opera di finzione – il personaggio di Sean Penn è un omaggio a Greg Bovino? –, le versioni in carne e ossa dei “Pionieri del Natale” si fanno largo tra noi, giusto a un passo da Piazza Navona, senza fornirci spiegazioni su una tournée all’insegna dell’apocalisse