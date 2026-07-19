La forza della violenza ha preso il posto del diritto. Non serve più illudersi

Stiamo accettando che accada stabilmente ciò che è l’essenza del fascismo: nessuno crede più nello Stato di diritto. Non ci credono coloro che si vendicano o che picchiano e non ci credono coloro che producono delle leggi allo scopo di poter agire liberamente al di sopra di ogni legge
In questo paese accadono cose orribili. Sono cose che non si possono interpretare esclusivamente montando le lenti della politica e che accadono da qualunque parte le si guardino. Se ci limitiamo “all’alto” – come troppo spesso fa anche l’opposizione innamorata di ciò che succede dentro le stanze del potere – mi pare che, per osservare il dito (l’incidente di percorso, pur politicamente grave, del voto contrario al “trucco” delle finte preferenze), ci siamo rassegnati alle conseguenze di una leg