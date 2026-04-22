Commenti

Tra Italia e smart working c’è una cordiale diffidenza: in Ue siamo tra i peggiori

Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollinigiurista
22 aprile 2026 • 18:09

La crisi causata dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, con la conseguente interruzione prolungata delle forniture di energia, ha fatto tornare alla ribalta lo smart working, tra le misure per limitare il consumo di petrolio. A che punto è in Italia l’evoluzione di questo strumento, che ha raggiunto il massimo utilizzo durante l’emergenza pandemica?

In questi giorni, si è spesso parlato di “lockdown” energetico. L’espressione riporta alla pandemia, ma in questo caso indica l’austerità nei consumi di prodotti petroliferi che potrebbe rendersi necessaria se proseguisse la chiusura dello Stretto di Hormuz. Si tratta di uno scenario che non può escludersi, nonostante il tentativo di tregua nel Golfo. La Commissione europea ha chiesto agli Stati membri di coordinare le misure per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti petroliferi e Dan

Per continuare a leggere questo articolo

Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollinigiurista

Giurista, lavora presso un'Autorità indipendente. È autrice di articoli e paper in materia giuridica, nonché di contributi a libri per IBL. A titolo personale.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE