Trionfo Pasdaran e dissidenza spezzata: una vittoria di regime

Alla fine della tragica giostra, “Furia epica” ha prodotto il rafforzamento esterno e interno del regime. Che potrà ridefinire i suoi equilibri interni e verificare se l’asse tra conservatori pragmatici e i Pasdaran reggerà. O se, forti dell’aver salvato in armi il regime, i Guardiani della Rivoluzione marceranno decisamente sulla via del potere militare
L’accordo tra Usa e Iran c’è. Sotto forma di memorandum che fissa il termine di sessanta giorni per fare l’accordo – dunque rinviando i nodi più spinosi a futuri colloqui – ma c’è. Insieme al proseguimento della tregua, l’ unica tangibile novità è la riapertura di Hormuz. Trump prova a vendere come vittoria un autentico disastro strategico. Certo, con l’ausilio di Israele, ha decapitato il vertice del gruppo dirigente iraniano, seriamente danneggiato il programma nucleare, il potenziale bellico