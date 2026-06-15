Trionfo Pasdaran e dissidenza spezzata: una vittoria di regime

true false

Alla fine della tragica giostra, “Furia epica” ha prodotto il rafforzamento esterno e interno del regime. Che potrà ridefinire i suoi equilibri interni e verificare se l’asse tra conservatori pragmatici e i Pasdaran reggerà. O se, forti dell’aver salvato in armi il regime, i Guardiani della Rivoluzione marceranno decisamente sulla via del potere militare