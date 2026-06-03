È ora che gli alleati d’America comincino ad allearsi tra loro

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In un mondo in cui non si può più contare sugli Stati Uniti come un tempo, l’obiettivo non è la stabilità a qualsiasi prezzo, ma piuttosto la stabilità a condizioni coerenti con gli interessi nazionali e occidentali. Ciò è realizzabile, ma solo se i partner degli Usa riconoscono la nuova realtà e agiscono individualmente e collettivamente per affrontare la sfida

La seconda amministrazione di Donald Trump ha chiarito fin dall’inizio che avrebbe ridefinito la politica estera americana in modo radicale. La sua Strategia di sicurezza nazionale, pubblicata lo scorso novembre, ha dichiarato che «i giorni in cui gli Usa sostenevano l’intero ordine mondiale come Atlante sono finiti»: un cambiamento particolarmente significativo per i numerosi alleati e partner che hanno a lungo fatto della dipendenza dagli Usa il principio cardine della loro sicurezza nazionale