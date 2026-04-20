Trump non è un’anomalia, il problema degli Usa è strutturale

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Donald Trump non è un incidente della storia. È il prodotto di un sistema. Continuare a descriverlo come un leader imprevedibile o irrazionale rischia di essere una comoda semplificazione, utile più ad assolvere che a comprendere. Perché sposta l’attenzione dalla struttura del potere americano alla psicologia del suo interprete. Eppure, le crisi geopolitiche degli ultimi anni – dal Venezuela ai dazi commerciali, fino alle tensioni con l’Iran e alle rivendicazioni territoriali – non sono episodi