Trump, gli attentati e la farsa: siamo quasi in House of Cards

La storia si ripete due volte, e così gli attentati a Trump. A cosa servono i comici alla cena dei corrispondenti quando c’è Robert F. Kennedy Jr. che si dà alla fuga lasciando la moglie indietro? Più che alla settima arte tocca rivolgersi all’ottava, la grande serialità
Come una scena di un film di Fellini, dice su X la grande scrittrice americana Joyce Carol Oates. Come una sorta di Truman Show in versione Trump, come Una pallottola spuntata ma con Erika Kirk al posto di Priscilla Presley. La figura retorica che meglio si presta al disorientamento del presente è senza dubbio la similitudine, stampella cognitiva. Come in un Blockbuster di spionaggio, scritto da sceneggiatori un po’ pigri: per dare senso ai fatti avvenuti all’hotel Washington Hilton bisogna appe