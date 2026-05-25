Nel paese delle meraviglie

Trump butta Colbert nei rifiuti. Va bene solo il suo umorismo

Alice Valeria Oliveri
Alice Valeria Oliveri
Alice Valeria Oliveri
25 maggio 2026 • 19:40

Per commentare la fine del Late Show, il tycoon ha scelto di prendere in braccio il conduttore e gettarlo dentro un cassonetto in un video generato con l’Ia. «La prima persona in America a perdere il suo programma perché abbiamo un presidente che non è in grado di reggere una battuta», ha detto Bruce Springsteen

Si diceva potesse essere Papa Leone XIV l’ospite dell’ultima puntata del Late Show di Stephen Colbert, e invece il pubblico della rete CBS si è dovuto accontentare di Paul McCartney. Più di sei milioni e mezzo di spettatori, cifra battuta solo da una puntata sul Super Bowl del 2016, per quella che autorevoli commentatori della televisione statunitense definiscono una “cancellebrazione”, calco grossolano ma suggestivo di cancellebration. E non solo per i dati di ascolto e per le guest molto speci

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Alice Valeria Oliveri
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